В Симферополе автобус сбил женщину на остановке

Водитель автобуса в Симферополе врезался в остановку. Фото: прокуратура Республики Крым

В Симферополе водитель автобуса не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате пострадала 48-летняя женщина, которая ждала автобус. Об этом пишет «МК в Крыму».

Авария произошла на улице Кечкеметской. За рулем был мужчина 1965 года рождения. По данным полиции, он допустил занос, после чего автобус последовательно врезался в остановку, бетонную опору, металлическое заборное ограждение и опору светофора. Только после этого транспортное средство остановилось.

Женщину, находившуюся на остановке, с травмами доставили в больницу. Степень тяжести ее состояния уточняется.

Сейчас полиция проводит проверку. Ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители оценят, соблюдались ли правила при организации пассажирских перевозок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX