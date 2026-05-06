В Симферополе автобус сбил женщину на остановке

В Симферополе водитель автобуса не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. В результате пострадала 48-летняя женщина, которая ждала автобус. Об этом пишет «МК в Крыму».
Авария произошла на улице Кечкеметской. За рулем был мужчина 1965 года рождения. По данным полиции, он допустил занос, после чего автобус последовательно врезался в остановку, бетонную опору, металлическое заборное ограждение и опору светофора. Только после этого транспортное средство остановилось.
Женщину, находившуюся на остановке, с травмами доставили в больницу. Степень тяжести ее состояния уточняется.
Сейчас полиция проводит проверку. Ее ход контролирует прокуратура. Правоохранители оценят, соблюдались ли правила при организации пассажирских перевозок.
