НовостиПроисшествия6 мая 2026 6:23

Жителям Куйбышева снизили плату за содержание жилья

Прокуратура добилась перерасчета после незаконного повышения тарифов
Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышева прокуратура выявила незаконное повышение платы за содержание жилья. После вмешательства надзорного ведомства тариф снизили, а жителям сделали перерасчет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Проверку провела прокуратура Новосибирской области. Установлено, что управляющая компания с января 2026 года в одностороннем порядке увеличила стоимость услуг для жильцов многоквартирного дома.

Свое решение организация объяснила ростом цен на материалы. Однако по закону и условиям договора менять тариф без решения общего собрания собственников нельзя.

По итогам проверки прокурор внес представление руководителю управляющей компании. Оно было удовлетворено: тариф снизили, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также жителям 60 квартир сделали перерасчет. Общая сумма возврата превысила 43 тысячи рублей.

