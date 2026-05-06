Жителям Куйбышева снизили плату за содержание жилья

В Куйбышева прокуратура выявила незаконное повышение платы за содержание жилья. После вмешательства надзорного ведомства тариф снизили, а жителям сделали перерасчет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Проверку провела прокуратура Новосибирской области. Установлено, что управляющая компания с января 2026 года в одностороннем порядке увеличила стоимость услуг для жильцов многоквартирного дома.
Свое решение организация объяснила ростом цен на материалы. Однако по закону и условиям договора менять тариф без решения общего собрания собственников нельзя.
По итогам проверки прокурор внес представление руководителю управляющей компании. Оно было удовлетворено: тариф снизили, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также жителям 60 квартир сделали перерасчет. Общая сумма возврата превысила 43 тысячи рублей.
