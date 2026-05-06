Пульмонолог Овечкин: «Работа за компьютером иногда приводит к астме»

Врач назвал риск развития астмы при долгой работе за компьютером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что работа за компьютером в некоторых случаях способна спровоцировать астму. По словам специалиста, сама по себе пыль, которая оседает на деталях ПК и клавиатуре, здоровому человеку не вредит. Но если у пациента уже есть проблемы с дыхательной системой и повышена чувствительность к внешним раздражителям, риск развития астмы растет. Об этом пишет «Абзац».

- Астма может быть связана с разными источниками. Например, с пылевыми клещами. Мы их не видим, но они живут в мельчайшей пыли. Если у человека слабые легкие и иммунитет остро реагирует на раздражители, долгая работа за компьютером приведет к обострению. Кулеры прогоняют много воздуха, создается поток, и пыль оседает на частях компьютера. Если ПК вовремя не чистить, это может провоцировать приступы, – пояснил Овечкин.

Он добавил, что риск также существует у людей с хронической обструктивной болезнью легких. Снизить вероятность приступов помогут простые правила: своевременно чистить компьютер и его составляющие, а также регулярно делать влажную уборку дома или в офисе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX