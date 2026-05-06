Новосибирские школьники положительно отнеслись к введению оценок поведения

Оценки поведения в школах могут ввести уже с 1 сентября 2026 года.

Новосибирские школьники положительно отозвались об оценках поведения в образовательных учреждениях. В рамках круглого стола учителя, родители и сами обучающие рассмотрели риски нововведения, порученного Президентом России. Подробнее о теме обсуждения КП-Новосибирск рассказал специалист по сопровождению проектов и программ «Росдетцентра» Новосибирской области и член Общественной Палаты региона Кирилл Ромащенко.

В Новосибирске на базе школы №202 прошел круглый стол, посвященный вопросам введения в образовательных учреждениях оценок за поведение учащихся. По словам Кирилла Ромащенко, показатель, который будет апробирован в школах Новосибирска и других регионов, необходим для наблюдения за активностью, дисциплинированностью и ответственностью учеников.

В рамках исследования в 202-ой школе провели опрос мнения педагогов, родителей и школьников. Выяснилось, что большая часть родителей выступают «за» новые оценки. Сами ученики видят в этом возможность сравнивать свое поведения в течение какого-то промежутка времени и стремиться к общепринятым ролевым моделям.

Однако преподаватели высказали опасения о дополнительной рабочей нагрузке в виде бюрократических формальностей. Специалист «Росдетцентра» подчеркнул, что сейчас идет активная проработка возможных рисков модернизации, которую планируют начать уже с 1 сентября этого года.

