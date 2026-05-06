Мотоциклист из Куйбышева ответит на суде за ДТП с пострадавшим байкером

Новосибирца будут судить за ДТП с пострадавшим мотоциклистом.

В Куйбышеве перед судом предстанет мотоциклист. Его обвиняют в том, что он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим мотоциклом. В результате аварии второй водитель получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, днем 21 сентября 2025 года обвиняемый ехал на мотоцикле «Хонда» без номеров по одной из улиц Куйбышева. Он решил обогнать попутные машины, но не учел дорожную обстановку и погоду. Выехав на встречку, врезался в мотоцикл «Хошлот», который двигался навстречу.

Водитель второго мотоцикла попал в больницу. Экспертиза признала его травмы тяжкими.

Дело будет рассматривать Куйбышевский районный суд. Первое заседание назначено на 12 мая 2026 года.

