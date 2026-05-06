В Новосибирске закрыли павильон из-за нарушений санитарии

В Новосибирске индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности за нарушения санитарных норм при продаже продуктов. Решение принял суд после проверки Роспотребнадзора.
Как сообщили в Роспотребнадзор по Новосибирской области, внеплановая проверка прошла по требованию прокуратуры. В торговом павильоне выявили грубые нарушения.
У продавца не оказалось медицинской книжки, в помещении отсутствовало водоснабжение, а также были обнаружены грязь и мусор. Эти факторы, по оценке специалистов, создавали угрозу для здоровья покупателей.
Суд учел характер и количество нарушений и признал предпринимателя виновным. В результате деятельность павильона приостановили на 20 суток. Также введен запрет на использование помещения и допуск посторонних лиц, кроме тех, кто устраняет нарушения.
