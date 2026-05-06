За 4 месяца в Новосибирской области зарегистрировали 344 ДТП по вине водителей

Госавтоинспекция подвела итоги аварийности в Новосибирской области за 4 месяца 2026 года.

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги аварийности за первые четыре месяца 2026 года. Основной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителями. Сотрудники ведомства выделили четыре самых частых нарушения.

Чаще всего водители нарушали правила проезда перекрестков. Из-за этого произошло более 95 аварий, в которых четыре человека погибли и 119 получили травмы. На втором месте – выезд на полосу встречного движения: 93 ДТП, 20 погибших и 153 раненых. 87 аварий случилось из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов: в них пострадали 92 человека, погибших нет. Еще 69 ДТП произошли по причине несоответствия скорости конкретным условиям: три человека погибли, 77 травмированы.

Всего по этим четырем причинам за четыре месяца зарегистрировали 344 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 27 человек, 441 получил травмы.

