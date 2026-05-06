В новосибирском поселке Кольцово перекроют дорогу из-за Дня Победы

В Кольцово в День Победы перекроют участок от перекрестка улицы Центральной и Никольского проспекта до выезда от дома № 17.

В рабочем поселке Кольцово 9 мая 2026 года отметят 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В программе — праздничные, спортивные и патриотические мероприятия. Из-за их подготовки и проведения временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Организатор перевозок».

Участок дороги от перекрестка улицы Центральной и Никольского проспекта до выезда от дома № 17 перекроют с 19:00 8 мая до 23:59 9 мая. Там будут монтировать сценический комплекс и проводить мероприятия у «Древа Жизни».

На период перекрытия изменят схему движения четыре межмуниципальных маршрута: № 170, 317К, 322 и 310. Жителей и гостей поселка просят заранее планировать поездки и учитывать временные ограничения.

