Новосибирские ученые нашли новые применения компьютерной томографии

Ученые Новосибирска рассказали, как томография и искусственный интеллект помогают бороться с раком и служат археологам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном университете прошла научная конференция, на которой ученые вуза рассказали, как компьютерная томография и искусственный интеллект помогают бороться с раком и служат инструментом для археологов. Подробностями новой технологии поделились в пресс-службе университета.

Ученые НГУ используют томографы для сканирования древних черепов без повреждения артефактов, чтобы затем реконструировать точные 3D-модели. Особый интерес вызвала технология бинарной онкотерапии – метод, где используется одновременно специальный препарат и физическое облучение. Например, терапия, при которой в опухоль доставляют наночастицы бора, затем воздействуют нейтронами, и раковые клетки разрушаются, не затрагивая здоровые ткани.

В университете активно работают с препаратами на основе бора и гадолиния, готовятся исследования соединений с висмутом, литием и другими веществами. Более того, ученые вместе с ветеринарными клиниками уже тестируют методы лечения опухолей у животных.

Кроме того, исследователи показали алгоритмы обучения искусственного интеллекта для ранней КТ-диагностики нейродегенеративных заболеваний. Также гистологи создают дата-сет на основе снимков мозга лабораторных животных, чтобы в дальнейшем технология смогла анализировать человеческий биоматериал.

