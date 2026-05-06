НовостиПроисшествия6 мая 2026 5:13

Житель Каргата погасил долг перед отпуском

Запрет на выезд за границу заставил мужчину срочно выплатить кредит
Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Каргате 31-летний мужчина погасил крупный долг, чтобы не сорвать поездку на море. Ограничение на выезд из страны ввели судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области.

Как сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области, у мужчины был неоплаченный кредит. Банк обратился в суд, после чего исполнительный лист передали приставам.

У должника не оказалось официального дохода и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Тогда ему направили требование об оплате через Госуслуги и предупредили о начислении исполнительского сбора.

Решающим стало постановление о временном запрете на выезд за границу. Узнав об этом, мужчина пришел на прием к приставу и решил срочно закрыть задолженность.

Чтобы не потерять отпуск и избежать дополнительных расходов, он перевел на депозитный счет службы 648 тысяч рублей. После поступления средств банку все ограничения были сняты.

