Новосибирской актрисе Турковой пришлось бороться с комарами на съемках «Кузи»

Новосибирская актриса рассказала о съемках «Кузя. Путь к успеху». Фото: из личного архива Евгении Турковой

Новосибирская актриса Евгения Туркова исполнила одну из ролей в комедийном сериале «Кузя. Путь к успеху». Это спин-офф вселенной «Универ», рассказывающий о жизни Эдуарда Кузьмина после ухода из университета. Туркова сыграла простую деревенскую жительницу — ранимую и боязливую женщину, которая мечтает о тихом семейном счастье. Но с мужем-авантюристом покой ей только снится. Об этом сообщили в пресс-службе ТНТ.

Съемки проходили в глухой деревне. Актриса призналась, что главным испытанием стали не актерские задачи, а природа.

– Там были не просто комары, а доисторические существа размером с воробья! – отметила Евгения. – Мы мазались репеллентами, кутались в одежду, но они кусали даже через джинсы. Это был наш личный «Адский фитнес» по отмахиванию от насекомых.

Кроме того, в деревне не работала связь. Пока Туркова была на площадке, родные напаниковали – она вернулась к телефону с 50 пропущенными вызовами.

Несмотря на трудности, съемки запомнились актрисе и весельем. После одной из сцен вся группа долго не могла остановиться от смеха.

– Режиссер хохотал так, что не мог скомандовать «Стоп!», актеры сползли по стенам. Я себе щеки от смеха натерла. Надеюсь, у зрителей реакция будет такой же, – поделилась сибирячка.

Евгения каждый год приезжает в Новосибирск – навещает родных, друзей и учителей. Она говорит, что такие поездки заряжают ее энергией.

