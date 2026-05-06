В Новосибирске закрыли нелегальную контейнерную АЗС

Нелегальную контейнерную АЗС закрыли в Новосибирске. Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска вместе со специалистами МЧС проверила, как соблюдают правила пожарной безопасности при продаже бензина. Проверку провели по адресу: улица Железнодорожная, 1/1. Там работала контейнерная автозаправочная станция. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что на АЗС нарушали требования пожарной безопасности. Какие именно нарушения нашли – не уточняется.

Прокуратура приняла меры, и контейнерную АЗС полностью демонтировали. Теперь она не работает.

