Актер новосибирского театра получил звание заслуженного артиста России

Константин Телегин получил почетную государственную награду за вклад в отечественную культуру. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В труппе новосибирского театра «Красный факел» пополнение среди заслуженных артистов: ведущий актер Константин Телегин получил соответствующее звание по указу Президента РФ от 4 мая 2026 года. Поздравлениями поделились в пресс-службе театра.

Выдающийся новосибирский артист получил государственную награду за вклад в отечественную культуру и многолетнюю творческую работу. Свои поздравления артисту также передал губернатор области Андрей Травников.

Получив образование в Алтайском государственном институте искусств и культуры, Константин Телегин начал карьеру в 1999 году в Алтайском краевом театре драмы им. В. Шукшина. В 2002 году артист вошел в труппу Новосибирского государственного драмтеатра «Красный факел», где стремительно стал одним из ключевых исполнителей благодаря своей нетипичной творческой индивидуальности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX