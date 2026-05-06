Под Новосибирском начали ремонт дороги к детскому лагерю

Дорогу к детскому лагерю отремонтируют в Новосибирской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области приступили к ремонту дороги, которая ведет к детскому лагерю и нескольким садовым товариществам. Работы ведутся на участке с 0-го по 3-й километр трассы «Подъезд к пионерскому лагерю». Протяженность обновляемого полотна — 3,34 километра. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Сейчас подрядчик уже фрезерует старое асфальтобетонное покрытие. Затем на дороге уложат новый асфальт и установят дорожные знаки. Завершить ремонт планируют в октябре 2026 года.

Отмечается, что покрытие на этой трассе сильно износилось из-за того, что межремонтные сроки были превышены многократно. Из-за этого проезд в теплое время года, особенно в дожди, был затруднен.

- Новый проект должен вернуть дороге утраченные свойства, обеспечив непрерывное и безопасное движение транспорта, - добавили в ТУАД.

Дорога обеспечивает доступ к садоводческим некоммерческим товариществам «Лесоустроитель», «Изумруд», «Березка» и «Березка-1», а также к деревне Плотниково.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX