В Новосибирске закончили монтаж балок на двух пролетах моста через Тулу

Монтаж балок моста на Петухова завершен на две трети. Фото: мэрия Новосибирска

На мосту через реку Тулу на улице Петухова в Новосибирске подрядчик закончил установку балок двух пролетов из трех. Сейчас смонтированы 28 балок из 42 запланированных. Идет монтаж оставшихся 14 балок третьего пролета. После этого строители сделают монолитные участки плиты. Работы выполняются по графику. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В мае, когда все балки будут установлены, начнется устройство мостового полотна. Старый мост, построенный в 1962 году, пришел в негодность: балки разрушились, гидроизоляция нарушена, конструкции имели дефекты. Власти решили не ремонтировать его, а построить новый. Новый мост будет почти 28 метров в ширину (вместо прежних 17), с тротуарами и освещением.

- Это один из ключевых транспортных участков города с интенсивным движением. Старое сооружение находилось в предаварийном состоянии. Поэтому приняли решение не ограничиваться частичным обновлением, а фактически построить новый мост с нуля. Проект планируем завершить в этом году, - отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

