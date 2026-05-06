Суд в Новосибирске обязал школу выплатить компенсацию за травму ребенка в лагере

В Новосибирске суд обязал школу заплатить 200 тысяч рублей после травмы девочки в лагере. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирске школу № 203 обязали выплатить моральную компенсацию девочке, получившей травму в пришкольном лагере из-за недостаточного присмотра персонала. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В июле 2025 года несовершеннолетняя получила травму в пришкольном лагере из-за отсутствия должного присмотра. Прокуратура подтвердила нарушения. Ребенок прошел длительное лечение и перенес физические и нравственные страдания. Прокурор потребовал взыскать с учреждения 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Калининский районный суд частично удовлетворил требования: школа №203 выплатит 200 тысяч рублей пострадавшей девочке через законного представителя.

