Суд в Новосибирске обязал школу выплатить компенсацию за травму ребенка в лагере

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Новосибирске школу № 203 обязали выплатить моральную компенсацию девочке, получившей травму в пришкольном лагере из-за недостаточного присмотра персонала. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В июле 2025 года несовершеннолетняя получила травму в пришкольном лагере из-за отсутствия должного присмотра. Прокуратура подтвердила нарушения. Ребенок прошел длительное лечение и перенес физические и нравственные страдания. Прокурор потребовал взыскать с учреждения 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Калининский районный суд частично удовлетворил требования: школа №203 выплатит 200 тысяч рублей пострадавшей девочке через законного представителя.
