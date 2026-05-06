В Новосибирске ремонт участка Бердского шоссе завершат досрочно

Ремонт Бердского шоссе ведут двумя бригадами сразу. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

На Бердском шоссе ремонтируют дорогу в двух направлениях одновременно. Участок длиной 4,7 километра отремонтируют полностью. Дорожники уже сняли старый асфальт на площади 78 тысяч квадратных метров и уложили больше 12 тысяч квадратных метров нового покрытия. Об этом рассказал мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Работы организованы так: одна бригада движется от проспекта Строителей в сторону Бердска, вторая – от границы города в сторону Академгородка.

- Работы ведем вечером, когда интенсивность движения ниже обычного. Это позволяет ускорить ремонт и снизить неудобства для автомобилистов, - отметил глава города.

По контракту все работы должны закончить к концу августа, но дорожники планируют справиться намного раньше – уже в мае.

Кстати, на ремонт дорог в Новосибирске в 2026 году выделили 2,2 млрд рублей из городского и областного бюджетов. Всего планируют отремонтировать 34 участка, общая протяженность которых составляет 38 километров. На восстановления тротуаров будет направдено 180,5 млн рублей, из которых 55 млн пойдет на обеспечение безопасных маршрутов к образовательным учреждениям.

