В Новосибирской области суд рассмотрит иск о компенсации за гибель работника

В Новосибирской области родители добиваются компенсации за смерть сына на территории угольного комплекса. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Черепановском районном суде рассмотрят иск родителей погибшего водителя к якутской компании. Трагедия произошла 12 марта 2025 года на территории Эльгинского угольного комплекса. Мужчина работал водителем, перевозил горную массу. Около двух часов ночи на производстве случился несчастный случай, от полученных травм он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Родители считают, что компания не обеспечила безопасные условия труда. В иске говорится: даже если конкретных виновников не нашли, работодатель как владелец источника повышенной опасности несет ответственность. Истцы просят взыскать с организации компенсацию морального вреда в пользу каждого из них за глубокие нравственные страдания.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 мая 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX