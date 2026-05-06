Дорожные камеры на улице Ипподромской в Новосибирске снизили нарушения вдвое

К концу апреля работа камер позволила сократить число нарушений ПДД в два раза.

Комплексы фотовидеофиксации на улице Ипподромской в Новосибирске, введенные в работу 15 апреля, помогли сократить число нарушений ПДД почти в половину. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Так, на участке пересечения с улицами Фрунзе и Гоголя давно действует ограничение 60 км/ч вместо прежних 80 км/ч, но водители часто его нарушали. Сразу после включения камер фиксировалось более 11 тысяч случаев превышения скорости в сутки. Однако к концу апреля работа комплексов позволила заметно сократить риск ДТП и снизила число нарушений до 5 тысяч в день.

Перекресток улиц Георгия Колонды и Окружной тоже стал безопаснее после установки камер. Раньше водители часто игнорировали ПДД на этом участке: в апреле 2025 года сразу после монтажа комплексов зафиксировано почти 23 тысячи нарушений. А уже в 2026 году за тот же период число нарушений снизилось почти втрое и составило 6356 случаев.

