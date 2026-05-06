В Новосибирске станцию метро «Площадь Ленина» могут закрыть вечером 6 мая

Новосибирцев предупредили о возможном закрытии станции метро «Площадь Ленина» вечером 6 мая. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

6 мая на площади Ленина в Новосибирске состоится репетиция парада, посвященного 81-й годовщине Победы. В связи с этим в вечернее время может быть ограничен доступ к станции метро «Площадь Ленина». Об этом предупредили в мэрии.

По данным городской администрации, с 18:30 до 22:30 входы и выходы станции могут закрыть, если такое решение примет оперативный штаб УМВД по Новосибирску.

Добавим, что новосибирцам стоит заранее планировать поездки и, если потребуется, пользоваться соседними станциями метро или наземным транспортом.

