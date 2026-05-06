Новосибирец за один день похитил телефон и выманил ноутбук у знакомого

Житель Татарска за один день похитил мобильный телефон своего знакомого, а затем выманил у него ноутбук.

В Татарске местный житель предстанет перед судом за кражу и мошенничество: мужчина за один день похитил мобильный телефон своего знакомого, а затем выманил у него ноутбук. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Находясь в гостях у знакомого, мужчина незаметно похитил его телефон, воспользовавшись моментом. Позже он продал гаджет. В тот же день обвиняемый убедил жертву отдать ноутбук – якобы для того, чтобы вернуть украденный ранее смартфон.

Надеясь вернуть свой телефон, потерпевший передал компьютер мошеннику. Но вместо обещанного возврата имущества подсудимый просто сдал технику в комиссионный магазин и присвоил деньги. Дело поступило в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

