Более 130 Екатерин спели «Катюшу» перед оперным театром в Новосибирске

В Новосибирске состоялась необычная акция. 133 Екатерины собрались перед оперным театром, чтобы хором исполнить песню «Катюша». Об этом участницы акции рассказали в соцсетях.
- 133 Катюши, а это пока это рекорд среди других городов, в 8 утра собрались у оперного театра в Новосибирске, чтобы хором спеть «Катюшу». Я невероятно счастлива была стать значимой частью этого мероприятия, для меня это про единство, про победу, про мир, про дружбу и любовь, - поделилась одна из участниц акции.
Акция прошла 4 мая. Как отметила другая Екатерина, погода в то утро не радовала, однако это не помешало провести флешмоб.
Кстати, провести подобную акцию придумал блогер и ведущий Константин Алексеев. Ее поддержали уже десятки городов: Самара, Санкт-Петербург, Красноярск и другие.
