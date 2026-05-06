Более 130 Екатерин спели «Катюшу» перед оперным театром в Новосибирске

В Новосибирске 133 Екатерины хором исполнили «Катюшу» перед оперным театром. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске состоялась необычная акция. 133 Екатерины собрались перед оперным театром, чтобы хором исполнить песню «Катюша». Об этом участницы акции рассказали в соцсетях.

- 133 Катюши, а это пока это рекорд среди других городов, в 8 утра собрались у оперного театра в Новосибирске, чтобы хором спеть «Катюшу». Я невероятно счастлива была стать значимой частью этого мероприятия, для меня это про единство, про победу, про мир, про дружбу и любовь, - поделилась одна из участниц акции.

Акция прошла 4 мая. Как отметила другая Екатерина, погода в то утро не радовала, однако это не помешало провести флешмоб.

Кстати, провести подобную акцию придумал блогер и ведущий Константин Алексеев. Ее поддержали уже десятки городов: Самара, Санкт-Петербург, Красноярск и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX