Новосибирская область вошла в топ сибирских регионов по средней зарплате

Средняя зарплата в Новосибирской области зимой 2026 года превысила 89 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 88 149 рублей. Самый высокий уровень зарплаты был зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

По данным ведомства, в Новосибирской области средняя зарплата составила 89 305 рублей. В Красноярском крае она достигла 108 870 рублей, в Иркутской области – 95 612 рублей.

Самый низкий показатель оказался у Алтайского края – 64 240 рублей, Омской области – 74 625 рублей, а также Республики Алтай – 78 269 рублей.

