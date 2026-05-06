В Новосибирске начали ремонт дороги-дублера улицы Большевистская

Старый асфальт фрезеруют на улице Зыряновская. Фото: департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска

В Новосибирске приступили к ремонту дороги на улице Зыряновской. Она служит дублером перегруженной Большевистской. Рабочие начали фрезеровать старый асфальт на отрезке от улицы Восход до Добролюбова. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Контракт с подрядчиком был заключен в апреле. Всего планируют обновить больше 17 тысяч квадратных метров покрытия. Фрезерование нужно, чтобы подготовить основу под новый слой асфальта.

Работы направлены на повышение пропускной способности и улучшение транспортной ситуации в Октябрьском районе. В мэрии попросили автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и ориентироваться на временные дорожные знаки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX