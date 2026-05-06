Над оперным театром в Новосибирске вывесили копию Знамени Победы

Копия Знамени Победы появилась над НОВАТом. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Над зданием оперного театра в Новосибирске вывесили копию Знамени Победы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал бывший мэр города Анатолий Локоть.

По его словам, традиция возвращалась с трудом. Раньше приходилось долго убеждать чиновников, чтобы они согласились на такой шаг.

- Мы всегда принимали решение оформлять фасады зданий муниципальной собственности копиями Знамени Победы. В том числе администрации, дома культуры, школы и прочее, - поделился он.

Ранее КП-Новосибирск писала, как Новосибирск отметит День Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX