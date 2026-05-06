Новосибирец похитил 32 тысячи рублей с банковской карты 73-летней пенсионерки

Суд взыскал с новосибирца 32 тысячи рублей в пользу пенсионерки.

Житель Новосибирска обманул 73-летнюю пенсионерку из Ставропольского края и похитил с ее банковской карты 32 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мировых судей Ленинского района Новосибирска.

Все произошло 18 октября 2025 года. Мужчина перевел деньги на свой счет. В феврале 2026 года прокурор Шпаковского района Ставропольского края подал иск в защиту интересов пожилой женщины. Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района Новосибирска 31 марта удовлетворил требования.

С ответчика взыскали всю сумму неосновательного обогащения. Ни истец, ни ответчик не пришли на заседание. Решение еще не вступило в законную силу.

