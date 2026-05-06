В Новосибирской области школьников не будут досматривать перед ЕГЭ

На ЕГЭ запретили досматривать школьников.

Новосибирских школьников, которые будут сдавать ЕГЭ в 2026 году, ждут изменения в правилах допуска. Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед экзаменом. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

Как следует из новых рекомендаций, организаторы и охранники не должны прикасаться к участникам и их вещам. Если металлоискатель сработает, школьнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. Его можно отдать сопровождающему или оставить в помещении для хранения.

Если участник откажется сдавать свою вещь, его не допустят в пункт проведения ЕГЭ. В Рособрнадзоре пояснили: тех, кто нарушит правила, могут повторно допустить к экзамену в резервные дни.

