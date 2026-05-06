В Новосибирской области пенсии за май выплатят досрочно из-за праздников

В Новосибирской области изменили график выплаты пенсий в мае.

В Новосибирской области изменили график выплаты пенсий за май. Из-за праздников 11 мая приходится на выходной день, поэтому тем, кто получает деньги через банки, пенсию перечислят досрочно – 8 мая. Второй поток выплат придет по расписанию, 21 мая. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Новый порядок действует только для граждан, которые выбрали безналичный способ получения пенсии. Те, кому выплаты доставляет «Почта России», будут получать их графику почты. Уточнить его можно в ближайшем почтовом отделении.

