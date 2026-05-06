В Новосибирской области более тысячи льготников получили путевки в санатории

В Новосибирской области льготникам выдали более 1000 путевок в санатории.

В Новосибирской области с начала года выдали льготникам больше тысячи путевок в санатории. Общая стоимость этих путевок составила 41 млн рублей. Об этом сообщили в Отделении СФР по Новосибирской области.

Право на бесплатное лечение имеют федеральные льготники: люди с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы. Главное условие – они не отказались от набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и выбрали получение путевки, а не денег. Также фонд предоставляет бесплатные путевки тем, кто сопровождает детей с инвалидностью или инвалидов первой группы.

Чтобы получить путевку, нужно сначала взять в поликлинике справку от врача по форме 070/у. Потом с этой справкой и заявлением обратиться в клиентскую службу отделения СФР. Заявление также можно подать через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Лечение для взрослых длится 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день. Важно знать: компенсацию за самостоятельно купленную путевку не выплачивают.

Путевки дают в порядке очереди. Проверить свою очередь можно онлайн на сайте Социального фонда России. В разделе «Гражданам» — «Социальная поддержка» — «Федеральным льготникам» — «Санаторно-курортное лечение» нужно ввести номер СНИЛС и нажать «Найти». Очередь на сайте обновляется регулярно.

Тем, кто не отказался от бесплатного проезда, вместе с путевкой выдают талоны на дорогу до санатория и обратно. Чаще всего люди едут поездом. Льготные билеты можно получить в кассе, назвав номер электронного талона, или оформить онлайн на сайте РЖД.

