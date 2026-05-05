Под Новосибирском женщину судят за ДТП, где пострадала ее подруга

Водитель не прошла тест на алкоголь.

Под Новосибирском начали судить 37-летнюю женщину за переломы подруги в ДТП. Авария произошла в июле 2025 года на 2-й автодороге «Степановка -Безбожник -Дмитриевка».

По данным прокуратуры, женщина села нетрезвой за руль «Ниссан Альмера» и около 03:42 часов потеряла управление, машина вылетела в кювет и перевернулась. 36-летняя пассажирка получила тяжелые травмы – переломы ребер, повреждение спинного мозга, ушиб легкого, ссадины и ушибы. Водитель и пассажирки отделались синяками и ссадинами.

Хозяйка авто не прошла алкотестер, прибор показал наличие алкоголя в крови. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, совершенным лицом в состоянии опьянения и повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

- Обвиняемая признала вину на стадии следствия, приносила извинения потерпевшей, частично возместила ущерб. Ранее не была судима, воспитывает малолетнего ребенка, работает на транспорте. Дело рассматривается в Татарском районном суде, - сообщил КП-Новосибирск Павел Дмитроченков, Татарский межрайонный прокурор.

