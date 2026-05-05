В Новосибирской области стартовал всероссийский турнир по боевому самбо

Эти соревнования проводятся уже в 11 раз. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 5 мая дали старт всероссийским соревнованиям по боевому самбо «Кубок мэра города Новосибирска». За награды турнира поборются 255 участников, которые приехали из 25 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эти соревнования проводятся уже в 11 раз. В области выросло много победителей не только российских, но и европейских и мировых первенств. В турнире участвуют юноши двух возрастов — 14-16 лет и 16-18 лет, а также юниоры от 18 до 20 лет.

Для спортсменов 16-18 лет эти состязания уже второй год служат дополнительным отбором на первенство России. Путевки получат финалисты Кубка. В прошлом году новосибирский турнир стал отправной точкой для двух самбистов из Республики Алтай и Красноярского края — они выиграли здесь золото, потом стали финалистами на первенстве страны, вошли в сборную и в итоге взяли золотые медали на первенстве Европы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX