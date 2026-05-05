Новосибирские туристы не смогут купить алкоголь на Алтае в праздники

Туристам из Новосибирска, которые планируют поездки на Алтай, теперь нужно учитывать новые правила продажи спиртного. С 1 марта 2026 года в регионе ввели ограничения на розничную торговлю алкоголем.

Совсем запрещено продавать алкоголь в магазинах, которые находятся в многоквартирных домах, а также по воскресеньям и в праздничные дни. В список таких дат попали 9 мая, 1 июня, 12 июня, последняя суббота июня, 8 июля, 1 сентября, 11 сентября, 4 ноября и 12 декабря.

Для отдельно стоящих магазинов в разрешенные дни установили новые часы работы. С понедельника по четверг продавать спиртное можно с 11 утра до 7 вечера, по пятницам — до 4 часов дня, а по субботам — до 2 часов дня. При этом все ограничения не касаются ресторанов, кафе, баров и буфетов — там алкоголь продают как обычно.

