Автомобиль сбил мальчика на электросамокате в селе под Новосибирском

В Искитимском районе вечером 5 мая в 19 часов случилось ДТП с участием ребенка на электросамокате. Женщина за рулем автомобиля «Инфинити CX45» сбила несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Все произошло на улице Советской в поселке Чернореченский. Мальчик 2016 года рождения пересекал проезжую часть на электросамокате, при этом он не спешился и передвигался не по пешеходному переходу.
В результате аварии ребенок пострадал. На месте работают инспекторы, они выясняют все обстоятельства случившегося.
