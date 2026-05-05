Автомобиль сбил мальчика на электросамокате в селе под Новосибирском

Мальчик передвигался не по пешеходному переходу. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Искитимском районе вечером 5 мая в 19 часов случилось ДТП с участием ребенка на электросамокате. Женщина за рулем автомобиля «Инфинити CX45» сбила несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Все произошло на улице Советской в поселке Чернореченский. Мальчик 2016 года рождения пересекал проезжую часть на электросамокате, при этом он не спешился и передвигался не по пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок пострадал. На месте работают инспекторы, они выясняют все обстоятельства случившегося.

