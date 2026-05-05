В новосибирском лицее открыли историческое пространство «Звезда памяти»

В экспозиции собраны материалы о Великой Отечественной войне. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В лицее № 185 Новосибирска заработало новое историческое пространство — музей под названием «Звезда памяти». Там школьники смогут узнавать о прошлом страны, подвигах прошлых поколений и современных героях. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

В прошлом году учебное заведение отметили в рамках акции «Часовой у Знамени Победы». Лицей вошел в число лучших участников, и ему вручили копию Знамени Победы. Теперь эта реликвия хранится в школьном музее, а в памятные даты ученики выходят в почетный караул.

В экспозиции собраны материалы о Великой Отечественной войне и событиях новейшего времени. Ребятам рассказывают о защитниках Отечества, о примерах мужества и ответственности. Кроме того, школьники сами участвуют в сборе гуманитарной помощи и делают добрые дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX