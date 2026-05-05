Пассажиры устроили драку в самолете рейса Казань — Новосибирск

Члены экипажа действовали по инструкции.

На борту самолета авиакомпании S7 Airlines, который следовал по маршруту Казань — Новосибирск, 5 мая произошла драка между пассажирами. Конфликт случился в тот момент, когда экипаж готовился к вылету. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

Члены экипажа действовали по инструкции. На место вмешался сотрудник авиакомпании, чтобы разнять дерущихся. После этого на вызов приехали полицейские, которые задержали того, кто нарушил порядок.

В итоге самолет благополучно долетел до Новосибирска.

