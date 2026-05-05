В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика

Его жизни и здоровью ничто не угрожает. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска 5 мая пропал восьмилетний школьник. Мальчик не вернулся домой после занятий. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда ЛизаАлерт Новосибирской области.

Ребенок ростом 130 сантиметров, нормального сложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. На нем была черная куртка с белыми рукавами, темно-синие брюки и белая рубашка. При себе у него был велосипед.

В настоящий момент мальчика нашли. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX