В Новосибирске нашли пропавшего 8-летнего мальчика

В Советском районе Новосибирска 5 мая пропал восьмилетний школьник. Мальчик не вернулся домой после занятий. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда ЛизаАлерт Новосибирской области.
Ребенок ростом 130 сантиметров, нормального сложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. На нем была черная куртка с белыми рукавами, темно-синие брюки и белая рубашка. При себе у него был велосипед.
В настоящий момент мальчика нашли. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru