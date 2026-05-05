Более 500 новосибирских семей взяли напрокат коляски и кроватки

Особенно часто берут игровое и развивающее оборудование. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области уже больше 500 семей взяли бесплатно детские вещи напрокат. Речь идет о пункте проката «Малышок», который работает на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Рассвет». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект запустило министерство труда и социального развития области в рамках всероссийской программы «Ноль — четыре». Его придумали для того, чтобы маленькие дети могли расти и развиваться в комфортных условиях, а родителям, у которых временно трудности с деньгами, было легче. Это не склад, а часть системы ранней помощи, где семье дают не только оборудование, но и поддержку специалистов.

После заключения договора можно на срок до шести месяцев бесплатно взять кроватку, коляску, автокресло, развивающие игрушки и другие нужные для ухода за ребенком вещи. Особенно часто берут игровое и развивающее оборудование — оно помогает развивать умственные и двигательные навыки у малышей в первые годы жизни.

