Житель Кузбасса получил 9,5 лет за убийство

Мужчина напал на жертву в состоянии алкогольного опьянения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе суд приговорил местного жителя к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Пьяный мужчина напал на человека и нанес ему не менее 69 ударов. В ход пошли ножи, металлическая труба, плоскогубцы и гантеля. Об этом пишет VSE42.RU.

Преступление произошло в городе Тайга. На почве внезапной личной неприязни злоумышленник избил мужчину. Он бил его руками, ногами, а потом пустил в ход подручные металлические предметы. Удары наносились по телу и жизненно важным органам.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В суде кузбассовец полностью признал вину. Суд учел характер преступления и назначил серьезное наказание: 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, с убийцы взыщут 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX