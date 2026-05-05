В Алтайском крае 101-летней Валентине Марковой устроили парад у дома-интерната

В Бийском доме-интернате для престарелых и инвалидов поздравили 101-летнюю Валентину Маркову. Участнице Великой Отечественной войны устроили целый парад с военным оркестром и юнармейцами. Об этом пишет Бийский Рабочий.
Валентина Михайловна родилась в Бийске. Работала учителем, но когда началась война, пошла в военкомат. Трижды ей отказывали. В начале 1944 года она все же ушла на фронт добровольцем.
Воевала на 1-ом Дальневосточном фронте в составе 9-ой воздушной армии. Была планшетистом 108-ой радиолокационной установки. Однажды несколько часов провела в реке, соединяя оборванные провода связи.
Война для нее закончилась 3 сентября 1945 года победой над Японией.
После войны Валентина Маркова вернулась в Бийск. Окончила институт и до 1994 года работала учителем начальных классов в школе №4.
Сегодня ветерана поздравили военный оркестр Росгвардии, юнармейцы, творческие коллективы и администрация города.
