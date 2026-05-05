В Новосибирске задержали нетрезвого 17-летнего подростка за угон авто

Владелец оставил свою машину у развлекательного заведения.

В Кировском районе Новосибирска на железнодорожных путях застряла легковушка ВАЗ 2105. О случившемся сообщили местные жители, и информацию передали ближайшему наряду дорожной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции обнаружили за рулем подростка 17 лет. У молодого человека заметили признаки опьянения. Документов на машину у него не оказалось, как и водительских прав, и хозяином автомобиля он тоже не являлся.

Позже выяснилось, что владелец оставил свою машину у развлекательного заведения на улице Сибиряков-Гвардейцев. Подросток вскрыл автомобиль с помощью технических ухищрений и поехал кататься. Однако во время поездки он застрял на рельсах.

Юношу доставили в отдел полиции №8 «Кировский». Против него возбудили уголовное дело за угон без цели хищения. Также на подростка составили протокол за вождение в пьяном виде без прав. Мерой пресечения выбрали подписку о невыезде. Машину вернули законному хозяину.

