Сибирячка рассказала о жизни в Азии и переезде во Вьетнам

Жительница Бийска уже больше года путешествует и работает онлайн

Уроженка Бийска Дарья Шатило рассказала, как переехала в Азию и почему выбрала для жизни Вьетнам. Сейчас девушка вместе с мужем живет за границей и работает удаленно. Об этом пишет Бийский Рабочий.

После окончания вуза Дарья переехала в Новокузнецк, а затем — в Москву, где прожила около пяти лет. Там она работала с подростками и преподавала английский язык, а позже перешла на удаленный формат и начала путешествовать.

Первое длительное путешествие по Азии началось в 2024 году. Семья провела несколько месяцев в Таиланде, Малайзии и на Бали. По словам девушки, теплый климат и солнечная погода стали главными плюсами.

Позже супруги решили остановиться во Вьетнаме. Дарья отмечает, что здесь более доступные цены на жизнь, чем в Таиланде, и меньше сложностей с документами, чем на Бали. Однако есть и особенности — например, насекомые в жилье и непривычная кухня.

— Захотели остаться на лето. Когда наступила осень, возвращаться в Россию уже не было смысла, — рассказала Дарья.

Сейчас семья живет в городе Дананг. По словам сибирячки, рядом с домом находится море, а в городе можно найти как шумные улицы, так и тихие районы.

Дарья работает онлайн преподавателем английского языка, а свободное время посвящает путешествиям и спорту. Несмотря на насыщенную жизнь, девушка признается, что скучает по родным, друзьям и сибирской природе.

