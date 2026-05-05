МЧС советует новосибирцам не использовать бензин для розжига мангала

Для розжига нельзя брать бензин.

В Новосибирской области до 15 мая действует особый противопожарный режим. Местным жителям запрещено использовать открытый огонь, но готовить еду на мангале можно, если строго соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Спасатели рекомендуют ставить мангал не ближе пяти метров от домов и других построек, а также от любых вещей, которые могут легко загореться. Землю в радиусе двух метров вокруг нужно очистить от сухой травы и мусора. Для розжига нельзя брать бензин, керосин или спирт.

Жидкость для розжила разрешается лить только на холодные угли, после чего нужно подождать несколько минут. Запрещается доливать горючую жидкость на уже горящие угли. После того как шашлык приготовлен, угли необходимо полностью потушить водой или засыпать землей.

