В Новосибирской области устранили 97 паводковых случаев

В Новосибирская область с начала паводка зафиксировали 106 случаев подтопления. Большинство из них уже ликвидированы, сообщили в дорожных службах региона.
На данный момент устранено 97 паводковых случаев, еще 9 остаются в работе. Из них пять связаны с подтоплением дорог, где временно ограничено движение транспорта.
Ограничения действуют в Чулымский район, Доволенский район и Купинский район. Здесь зафиксированы переливы воды через проезжую часть на нескольких участках региональных трасс.
Проезд на этих отрезках закрыт до полного устранения последствий паводка.
