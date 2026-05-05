В Новосибирской области устранили 97 паводковых случаев

Еще девять подтоплений остаются в работе

В Новосибирская область с начала паводка зафиксировали 106 случаев подтопления. Большинство из них уже ликвидированы, сообщили в дорожных службах региона.

На данный момент устранено 97 паводковых случаев, еще 9 остаются в работе. Из них пять связаны с подтоплением дорог, где временно ограничено движение транспорта.

Ограничения действуют в Чулымский район, Доволенский район и Купинский район. Здесь зафиксированы переливы воды через проезжую часть на нескольких участках региональных трасс.

Проезд на этих отрезках закрыт до полного устранения последствий паводка.

