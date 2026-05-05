Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск вечером 5 мая

На левом берегу пробки сковали улицу Блюхера. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Вечером 5 мая в Новосибирске затруднилось движение транспорта. Пробки на дорогах города оценили в 7 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

На правобережной части города заторы зафиксировали на улице Жуковского, Ипподромской, Танковой, Дуси Ковальчук, Фрунзе, Красном проспекте. Также машины медленно ехали по улице Кирова, Большевистской, Выборной и другим магистралям.

На левом берегу пробки сковали улицу Блюхера, Ватутина, Немировича-Данченко, Титова, Станционную, Толмачевскую, Петухова и ряд других дорог.

