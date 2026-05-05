В парках Новосибирска начали обработку от клещей

Специалисты уже провели работы в нескольких зонах отдыха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирск в мае стартовала акарицидная обработка парков. Это ежегодная мера для защиты жителей от клещей в сезон активности насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.

На данный момент специалисты уже обработали несколько популярных мест отдыха: парк Арена, Березовая роща, Сосновый бор и Затулинский парк.

Работы продолжаются — в течение мая планируется обработать и другие территории, находящиеся в ведении дирекции городских парков. После завершения всех мероприятий горожанам сообщат дополнительно.

Жителей просят соблюдать осторожность во время прогулок, особенно в зеленых зонах, и внимательно относиться к собственной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX