В парках Новосибирска начали обработку от клещей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирск в мае стартовала акарицидная обработка парков. Это ежегодная мера для защиты жителей от клещей в сезон активности насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции городских парков Новосибирска.
На данный момент специалисты уже обработали несколько популярных мест отдыха: парк Арена, Березовая роща, Сосновый бор и Затулинский парк.
Работы продолжаются — в течение мая планируется обработать и другие территории, находящиеся в ведении дирекции городских парков. После завершения всех мероприятий горожанам сообщат дополнительно.
Жителей просят соблюдать осторожность во время прогулок, особенно в зеленых зонах, и внимательно относиться к собственной безопасности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru