Полиция помогла бойцу СВО получить паспорт под Новосибирском

Ветерану боевых действий исполнилось 45 лет. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники полиции помогли участнику специальной военной операции быстро поменять паспорт. Боец обратился за помощью во время отпуска в город Татарск, так как ему скоро нужно было возвращаться в зону проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ветерану боевых действий исполнилось 45 лет, поэтому ему потребовалась замена главного документа гражданина. Мужчина пришел в местное отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский» и попросил оформить новый паспорт в ускоренном порядке. У бойца было мало времени на отпуск, и ему предстояло вскоре вернуться на службу.

Сотрудники подразделения отнеслись к просьбе военнослужащего с вниманием и сделали все необходимое в кратчайшие сроки. Благодаря оперативной работе полицейских участник СВО получил готовый паспорт уже через час после обращения.

В ведомстве добавили, что полицейские МО МВД России «Татарский» на регулярной основе помогают военным восстанавливать испорченные или утерянные документы. Такая поддержка нужна, чтобы бойцы оставались мобильными и могли вовремя выполнять свои обязанности.

