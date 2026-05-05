Под Новосибирском отремонтируют почти 15 км трассы

Работы на Ленинск-Кузнецком направлении уже начались

В Новосибирской области в 2026 году планируют обновить почти 15 км трассы Новосибирск — Ленинск Кузнецкий. Работы уже стартовали на нескольких участках, сообщили в ТУАД Новосибирской области.

Ремонт пройдет на пяти отрезках дороги общей протяженностью 14,7 км. Подрядчиком выступает Новосибирскавтодор.

По проекту на трассе заменят асфальтовое покрытие, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы. Также установят дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики, а разметку нанесут термопластиком.

Сейчас дорожники уже приступили к работам. На одном участке покрытие полностью сняли, на другом продолжается фрезерование.

