Под Новосибирском отремонтируют трассу «Инская – Барышево»

Ремонт запланировали на 2027 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском районе приведут в порядок километровый отрезок трассы «Инская – Барышево». Работы пройдут на участке с 14-го по 15-й километр возле поселка Шелковичиха. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

Подрядчиком выбрали компанию «Дорсиб Плюс». По условиям контракта, специалистам предстоит полностью убрать старое основание дороги и положить свежий асфальтобетон. Кроме того, на этом отрезке установят парапетное ограждение, поменяют знаки и сигнальные столбики. Все эти меры нужны для безопасности водителей.

Ремонт запланировали на 2027 год. Завершить объект должны не позднее 10 сентября. В управлении добавили, что для этой же дороги подготовили проект реконструкции еще одного участка – с 8-го по 12-й километр. Строительно-монтажные работы начнутся, когда на это выделят нужные средства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX