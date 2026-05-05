«Они украли мои фото»: жительница Новосибирска нашла объявление о сдаче своей квартиры от чужого имени

Хозяйка квартиры утверждает, что не давала согласия агентству публиковать объявление о сдаче ее жилья.

Жительница Новосибирска Алина решила сдать квартиру и неожиданно обнаружила, что ее жилье уже «сдают» другие. Без ее ведома объявление с фотографиями и описанием появилось на сайтах как агентское, а с потенциальных жильцов пытались взять комиссию. Как рассказала Алина КП-Новосибирск, ей пришлось несколько раз добиваться удаления публикации.

«ЗА ДВА-ТРИ МЕСЯЦА ПОСТУПИЛ ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН ЗВОНОК»

По словам Алины, они с мужем решили сдать квартиру, чтобы окупить дорогостоящий ремонт. Сначала пара обратилась к риэлтору, которого нашли по знакомым. Но за несколько месяцев результата не было.

— Два-три месяца риэлтор работала над объектом, но за все время поступил лишь один звонок от семейной пары, которая до нас так и не доехала. Профита мы не увидели, хотя квартира с капитальным свежим ремонтом и новой техникой в пленке находится в очень хорошем месте, недалеко от Европейского берега, — рассказывает Алина. — Изначально мы поставили пятьдесят пять тысяч в месяц, потом по настоянию риэлтора опустили до сорока пяти. Результата все равно не было.

Тогда Алина решила отказаться от посредника и разместить объявление самостоятельно. Она попросила удалить старые публикации и заново выложила квартиру — с фото и описанием от своего имени. Результат, по ее словам, оказался мгновенным. Увидев спрос, девушка даже подняла цену до 50 тысяч рублей.

«МОЮ КВАРТИРУ УЖЕ «СДАВАЛИ» БЕЗ МЕНЯ»

Параллельно с арендаторами начали обращаться и риэлторы. Алина предполагала, что люди, которые хотят снять квартиру нанимают риэлторов и те, в свою очередь, ищут для них квартиру. Поэтому в начале девушку не насторожили такие звонки.

Один из риэлторов предложил такую схему:

— Он выставил условия: якобы его клиенты хотят заселиться в нашу квартиру только с двадцатого числа мая, а этот месяц предлагали просто «забронировать» без оплаты. Я сказала, что нас это не устраивает. В итоге он сказал, что клиенты готовы на наши условия, приедут посмотреть квартиру вдвоем.

Но, как говорит Алина, на просмотр пришли только риэлтор и мужчина. Хотя Алина предупреждала, что хочет видеть потенциальных квартиросъемщиков вдвоем. Самое неожиданное вскрылось после просмотра.

— Уже после их ухода мужчина, потенциальный клиент, вернулся и рассказал правду: его жена нашла нашу квартиру как свежее агентское объявление. Там им заявили, что это объект агентства, у них прямой договор с собственником, то есть со мной. Выяснилось, что агентство просто украло наши фото и текст и выставило квартиру от своего имени, — рассказывает Алина. — За свои услуги они просили комиссию в половину стоимости месяца.

Чтобы проверить ситуацию, Алина сама позвонила по объявлению, представившись клиенткой:

— Риэлтор подтвердил, что у них прямой договор с собственником.

Когда Алина сказала, что собственник — это она, разговор изменился:

— Мне пообещали удалить объявление, но ничего не удалили. Я позвонила во второй раз — ситуация повторилась.

В итоге женщине пришлось обращаться напрямую в компанию. Объявление все же удалили, но не сразу.

Пока оно оставалось в сети, Алина оставила отзывы на популярных площадках.

В компании Алине ответили:

— Приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Ваши замечания абсолютно справедливы, такой формат работы недопустим и не соответствует нашим стандартам. Объект, о котором идет речь, мы уже удалили из размещения. Дополнительно проводим внутреннюю проверку по действиям сотрудника, чтобы подобное больше не повторилось. Если Вы будете готовы дать нам второй шанс — свяжитесь, пожалуйста, с нами. Отправьте свои данные нам на почту. Мы постараемся исправить ситуацию и показать вам другой уровень сервиса.

По словам Алины, это стандартная отписка:

— Какой шанс, если я и не собиралась с ними работать? Алина отмечает, что после этого случая, нужно проверять не только чаты с желающими снять квартиру, а еще и сайты агентств недвижимости на предмет размещения вашей же собственности без вашего согласия.

