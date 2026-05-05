Новосибирца обвиняют в хищении 350 тысяч рублей по соцконтракту

Деньги одобрили и перечислили мужчине.

В июне 2025 года житель Маслянинского района обратился в центр соцподдержки с просьбой выделить ему 350 тысяч рублей по социальному контракту на якобы открытие своего дела. Деньги одобрили и перечислили мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Однако во время проверки работники надзорного ведомства выяснили, что заявитель схитрил. Чтобы получить выплату, он составил фиктивный договор купли-продажи машины на всю сумму. На самом деле мужчина потратил бюджетные деньги на что-то другое.

Прокуроры передали собранные материалы в следственные органы. Там по ним возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Ход расследования взяли на контроль в районной прокуратуре.

